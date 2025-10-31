В отношении экс-главы ИВ Балакена избрана мера пресечения в виде ареста
Бывший глава исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев арестован на 4 месяца.
Как сообщает Report, соответствующее решение было принято в Сабаильском районном суде.
Отмечается, что в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) в Исполнительной власти Балакенского района, были задержаны И.Рзаев и ряд других должностных лиц районной администрации.
Ислам Рзаев обвиняется по статьям 179.3.2 (присвоение, причинение ущерба в крупном размере) и 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Другим задержанным также предъявлены обвинения в коррупционных преступлениях.
