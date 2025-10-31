Джейхун Байрамов: Азербайджан занимает лидирующие позиции в Cписке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Азербайджан с 24 объектами занимает лидирующие позиции в Списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в выступлении на 43-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), проходящей в Самарканде.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что восстановление разрушенного культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана является одним из приоритетов правительства, отметив, что заминированные территории представляют собой серьезное препятствие в этом процессе.