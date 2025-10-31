Полиция установила подростков, бросавших камни в скоростной поезд

Лица, повредившие 30 октябоя скоростной поезд, следовавший по маршруту Баку–Сумгайыт, забросав его камнями на территории посёлка Кюрдаханы Сабунчинского района, были установлены сотрудниками полиции.

Как сообщили в МВД , нарушители - двое подростков 2010 года рождения были приглашены вместе с родителями в Полицейское отделение Сабунчинской железной дороги.

В отношении них были применены профилактические меры ответственности в соответствии с действующим законодательством.