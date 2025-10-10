Оказавший полиции вооруженное сопротивление был обезврежен и задержан

В Баку ночью задержан подозреваемый, связанный с наркотиками, который в попытке уклониться от уголовного преследования, оказал режущим предметом сопротивление полиции, сообщает пресс-служба МВД.

Ранее неоднократно судимый Рахиб Мамедов, 1986 года рождения, применил против сотрудников полиции резак.

Несмотря на неоднократные предупреждения, подозреваемый продолжал сопротивляться, в результате чего был нейтрализован полицией, применившей табельное оружие. После оказания Р.Мамедову первичной медпомощи он был помещен в соответствующую больницу.

На нем было обнаружено большое количество наркотиков.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, проводятся следственные действия.