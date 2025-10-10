Пропала жительница столицы

Жительница Хазарского района Баку 32-летняя Айгюн Гасанова покинула место проживания, уйдя в неизвестном направлении, и больше не возвращалась.

Приметы А.Гасановой: рост 160 см, худого телосложения. Когда уходила из дома, на ней были черные брюки и черный жакет. Отмечается, что А.Гасанова страдает психическими заболеваниями.

Просьба к видевшим женщину с этого снимка либо обладающим о ней информацией сообщить в кол-центр МВД «102» и на официальные страницы министерства в социальных сетях, а также на городские номера Хазарского районного управления полиции (012) 590-22-39, (012) 453-02-02 и мобильные номера (050) 222-82-80, (070) 529-26-23.