МВД прокомментировало инцидент с отцом шехида - ВИДЕО

В социальных сетях распространились видеозаписи, где мужчина, представившийся отцом шехида, утверждает, что подвергся давлению со стороны сотрудников дорожной полиции на стационарном посту в Шамкирском районе. Эти заявления вызвали широкий общественный резонанс.

В ответ на ситуацию Министерство внутренних дел Азербайджана дало официальный комментарий.

По информации МВД, 4 октября на горячую линию «102» поступили многочисленные жалобы на автомобиль BMW X6 с госномером 77-CD-226. По словам заявителей, водитель грубо нарушал правила дорожного движения, двигался с высокой скоростью и создавал угрозу для окружающих.

После этого автомобиль был остановлен на стационарном посту. За рулём оказался Вугар Гасанов, который, как выяснилось, не имел водительских прав и управлял машиной, принадлежащей жителю Гёйгёльского района. Он заявил, что является отцом шехида, и именно по этой причине у него нет при себе необходимых документов. Затем мужчина начал снимать видео, где утверждал, что сотрудники полиции оказывают на него давление, и даже порвал на себе одежду.

Сотрудники полиции провели с ним разъяснительную беседу, однако, как сообщает МВД, он продолжал делать необоснованные обвинения. Ведомство также распространило кадры, которые, по их мнению, опровергают слова В. Гасанова о якобы оказанном на него давлении.

Министерство подчёркивает, что проявляет уважение и заботу к семьям шехидов и ветеранам, однако считает недопустимым использование этого статуса для оправдания правонарушений или попыток повлиять на законность действий сотрудников.