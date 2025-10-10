При поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики с 13 по 15 октября в Азербайджане пройдут Дни культуры Туркменистана.

В Азербайджан приедет обширная делегация из Туркменистана, включающая деятелей культуры и искусства, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры АР.

В рамках Дней культуры, которые будут сопровождаться интересной программой, состоятся масштабные презентации музыки, декоративно-прикладного искусства, музейных экспонатов и образцов национальной кухни Туркменистана.

Кроме того, в Азербайджанской национальной библиотеке планируется открытие «Уголка туркменской литературы».

«Дни культуры Туркменистана станут важным вкладом в дальнейшее сближение наших народов и развитие культурных связей», - отмечают в Минкультуры АР.