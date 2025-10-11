Азербайджан примет участие в региональных учениях «Бирлик-2025»

Группа военнослужащих азербайджанской армии, которая примет участие в совместных региональных учениях «Бирлик-2025», отбыла в Самаркандскую область Узбекистана.

Как передает 1news.az со ссылкой на Министрество обороны страны, совместные региональные учения, в которых примут участие специалисты спецназа и специалисты по управлению БПЛА из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, направлены на дальнейшее повышение профессионализма военнослужащих стран-участниц в антитеррористических операциях, поддержание устойчивого мира в регионе и обмен опытом.

Совместные региональные учения «Бирлик-2025» продлятся до 21 октября.