В Азербайджане обнаружены туши каспийских тюленей

На побережье Каспийского моря на территории села Ниязиабад Хачмазского района обнаружены более 10 туш тюленей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, часть туш была в разложившемся состоянии, а другая часть растерзана дикими животными, обитающими на этой территории.

В связи со сложившейся ситуацией представители соответствующих ведомств незамедлительно осмотрели территорию.

Напомним, что последний случай массовой гибели тюленей был зафиксирован в 2022 году на побережье Каспия в Дагестане.