В Музее Победы началась установка экспонатов и инсталляций - ВИДЕО

Каждый зал музея, посвящённого 44-дневной Отечественной войне и исторической Победе Азербайджана, будет привлекать внимание посетителей уникальными экспонатами и специально подготовленными инсталляциями, их смыслом и посланием.

Победа, положившая конец почти 30-летней армянской оккупации, ознаменовала возрождение азербайджанских земель - жизнь, вновь пробуждающаяся на освобожденных территориях, найдёт отражение в музейных инсталляциях.

Как имена шехидов 44-дневной Отечественной войны навсегда запечатлены в сердцах, так они будут жить и в Музее Победы - сейчас имена павших героев поочерёдно наносятся на стены музея.

Музей создаётся на основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О создании в городе Баку мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы».

Его открытие запланировано к 5-й годовщине Победы - формирование музея осуществляется в соответствии с дизайн-концепцией, разработанной Фондом Гейдара Алиева.