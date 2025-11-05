Эмин Агаларов встретился с президентом ОАЭ - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов сообщил в Instagram о встрече с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби.

В ходе встречи стороны обсудили планы по реализации масштабного проекта - строительству курортного города Sea Breeze в Абу-Даби.

«Мы в Абу-Даби, по работе. Сегодня у нас уникальная встреча с его величеством шейхом Мухаммедом. И мы будем обсуждать, как вы думаете, что? Возможно, Sea Breeze», - отметил Э.Агаларов в своём видеообращении, размещенном в социальной сети Instagram.