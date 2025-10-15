 Фон дер Ляйен потребовала от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Фон дер Ляйен потребовала от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России

First News Media13:28 - Сегодня
Фон дер Ляйен потребовала от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России, без чего Брюссель не сможет считать Белград "надежным партнером", что исключает возможность приема в сообщество.

"Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС, - сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции в ходе визита в Сербию. - Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по санкциям против России. Я поздравляю вас с достижением уровня выравнивания [Сербии] с внешней политикой ЕС в 61%. Но нужно больше. Мы хотим рассматривать Сербию как надежного партнера".

В рамках институционального процесса расширения ЕС все страны - кандидаты на вступление в блок в качестве предварительного условия для вступления должны на 100% переориентировать свою внешнюю политику на Брюссель. Они обязаны присоединиться ко всем без исключения внешнеполитическим решениям Евросоюза, несмотря на то что эти страны не имеют никакого влияния на их принятие. Это одно из базовых предварительных условий для вступления в Евросоюз, но его выполнение само по себе еще не гарантирует приема.

Источник: ТАСС

Поделиться:
197

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ - ФОТО

Общество

В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального ...

Общество

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Политика

В Нахчыване создано новое региональное управление по туризму

В мире

Трамп не поздравлял Путина с днем рождения - Кремль

В ChatGPT разрешат «эротику» в чатах с совершеннолетними

Путин и аш-Шараа обсудят военные базы России в Сирии

Временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Лукашенко: Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз

ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

На 80-м году жизни скончалась звезда «Крестного отца» Дайан Китон

В Тегеране открылась станция метро в честь армянской христианской общины - ФОТО

Последние новости

В Баку открылась выставка всемирно известного мексиканского художника Диего Риверы - ФОТО

Сегодня, 15:15

В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального градостроительного форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:07

Трамп не поздравлял Путина с днем рождения - Кремль

Сегодня, 15:00

Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ - ФОТО

Сегодня, 14:55

В ChatGPT разрешат «эротику» в чатах с совершеннолетними

Сегодня, 14:45

Путин и аш-Шараа обсудят военные базы России в Сирии

Сегодня, 14:42

В исправительное учреждение попытались пронести наркотики, спрятав их в тапочках

Сегодня, 14:35

Временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Сегодня, 14:33

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Сегодня, 14:30

Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа

Сегодня, 14:25

Стартовало строительство ещё одного надземного пешеходного перехода - ФОТО

Сегодня, 14:20

Песков: Россия не планирует выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии

Сегодня, 14:17

Президент Палестины дал указание подготовить первый проект конституции

Сегодня, 14:10

Марцелина Зелиньска:«Генплан Шуши объединяет культурное наследие и современное развитие»

Сегодня, 14:08

В Нахчыване создано новое региональное управление по туризму

Сегодня, 14:00

Ильхам Алиев утвердил соглашение по СНГ

Сегодня, 13:57

Более 1900 палестинцев вернулись к родным: трогательные кадры - ФОТО

Сегодня, 13:55

Утверждено соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Бразилией

Сегодня, 13:42

В Хырдалане произошла поножовщина

Сегодня, 13:39

Павел Дуров: «Основные права всех европейцев остаются в опасности»

Сегодня, 13:37
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10