В России скончался известный людоед

В российском городе Пермь в поликлинике скончался известный маньяк-людоед Михаил Малышев.

Об этом сообщает kp.ru.

Это случилось в лечебном учреждении в микрорайоне Закамск, когда он пришел на прием к терапевту. В фойе Малышеву стало плохо, и он упал на пол, по словам очевидцев, скорее всего, потерял сознание. К нему подбежали врачи, пытались реанимировать, но безуспешно.

По данным kp.ru, Малышев умер из-за цирроза печени.

В октябре в квартире людоеда, отсидевшего 23 года, нашли тело человека. Инцидент произошел в Кировском районе города.

По информации Ural Mash, в квартире людоеда умер сосед. Медиков вызвал сам хозяин квартиры. По предварительным данным, гостю стало плохо во время распития алкоголя.

Первое убийство Михаил Малышев совершил в конце 1997 года. Он расчленил тело 16-летней студентки Натальи Суворовой. В 1998-м Михаил Малышев убил и расчленил своего знакомого. Следователи подозревали, что части тел убитых употреблял в пищу. Также подозревался еще в восьми убийствах. В 2000 году суд назначил Михаилу Малышеву наказание в виде 25 лет лишения свободы. Он отбывал наказание в Пермском крае и прошел принудительное психиатрическое лечение. Освободился из колонии в октябре 2022 года.