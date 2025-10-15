Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 16 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако в ночь с 15 на 16 октября и утром местами возможен мелкий моросящий дождь. Северо-восточный ветер к вечеру сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит +14…+17 °C, днём - +19…+22 °C. Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью - 80–85 %, днём - 60-65%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах, а к вечеру - на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В отдельных районах возможны ливни и град. В некоторых местах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 °C, днём - +20…+25 °C. В горах ночью - +2…+6 °C, днём - +8…+13 °C.