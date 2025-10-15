Хикмет Гаджиев встретился с советником Мерца
Двусторонние отношения и региональные вопросы обсуждены на встрече помощника Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева с советником канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтером Зауттером в Берлине.
Об этом сообщил Х.Гаджиев на своей странице в социальной сети Х.
«Новая эра мира в регионе открывает широкие перспективы для развития наших связей, а также сотрудничества с ЕС», - подчеркнул представитель президентской администрации.
