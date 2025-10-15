На азербайджано-иранской границе задержан мужчина с крупной партией наркотиков

В результате совместной операции Государственной службы безопасности и Государственной пограничной службы Азербайджана предотвращена попытка незаконного оборота крупной партии наркотических средств.

Как сообщает 1news.az, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на участке азербайджано-иранской государственной границы, проходящем через территорию Бейляганского района, был задержан Асиф Вагиф оглу Гусейнов, 1989 года рождения, при попытке извлечь из тайника наркотические вещества.

В результате осмотра у задержанного были обнаружены около 26 килограммов марихуаны и 2520 таблеток метадона (М40).

По факту ведется расследование, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.