Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси

Центральная избирательная комиссия Грузии объявила действующего мэра Тбилиси Каху Каладзе победителем выборов 4 октября, официально его третий срок стартует 29 октября.

Как передает Caliber.Az, об этом сообщают грузинские СМИ.

По окончательным итогам выборов Каха Каладзе получил 215 363 голоса избирателей и с результатом в 71,677% одержал победу в первом же туре.

Всего на выборах 4 октября в Тбилиси из 1 043 482 избирателей приняли участие 324 798 избирателей.

Что касается выборов депутатов в совещательный орган Тбилиси — Сакребуло, то правящая партия смогла получить большинство по итогам пропорциональных и мажоритарных выборов. У нее 45 депутатов из 50.

Остальные пять мест распределились следующим образом: «Сильная Грузия – Лело» – 2 мандата, «Гирчи» – 2 мандата и «Консерваторы для Грузии» – 1 мандат.