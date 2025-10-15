 Обсуждено азербайджано-корейское военное сотрудничество - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Обсуждено азербайджано-корейское военное сотрудничество - ФОТО

First News Media18:35 - Сегодня
Обсуждено азербайджано-корейское военное сотрудничество - ФОТО

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиeв принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с директором Управления внешней разведки Министерства национальной обороны Республики Корея, генерал-майором Чоем Чунсонгом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, сначала корейская делегация посетила Шехидляр хиябаны, где возложила цветы на могилы шехидов и к мемориалу «Вечный огонь», почтив светлую память героев.

На встрече, состоявшейся в Генштабе Азербайджанской армии, генерал-полковник К. Велиeв поприветствовал гостей и выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Высоко отмечались успехи, достигнутые в рамках двустороннего военного сотрудничества.

В свою очередь, генерал-майор Ч. Чунсонг поблагодарил за теплый прием и оказанное гостеприимство. Подчеркивалась важность взаимных визитов с точки зрения укрепления двусторонних связей.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями и по ряду других актуальных вопросов.

