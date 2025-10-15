Элина Валтонен назвала переговоры в Баку успешными - ФОТО
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен разместила публикацию о переговорах, проведенных в Баку с официальными лицами Азербайджана.
«Сегодня в Баку состоялись успешные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, - написала она в своем аккаунте в соцсети Х. - Поздравляю вас с достигнутыми соглашениями по установлению мира и нормализации отношений с Арменией.
ОБСЕ готова оказывать поддержку в реализации мирного договора и мер по укреплению доверия».
Она также сообщила, что на следующую неделю запланирована ее встреча с представителями гражданского общества и аналитических центров Азербайджана.
Good discussions with @presidentaz and Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun in Baku today.
I congratulate you on agreements towards peace and normalization of relations with Armenia. The OSCE stands ready to support the implementation of the peace treaty and confidence-building… pic.twitter.com/M80rLnJNKt — Elina Valtonen (@elinavaltonen) October 15, 2025