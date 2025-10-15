 Епископ Арагацотнской епархии взят под стражу - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Армения

19:50 - Сегодня
Следственный комитет Армении задержал главу Арагацотнской епархии, епископа Мкртича Прошяна.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян.

По словам адвоката, его изначально доставили в следственные органы. Против него возбуждено уголовное преследование в связи с собраниями и попыткой повлиять на результаты голосования.

Ранее сообщалось, что почти шестичасовое расследование в здании Арагацотнской епархии завершилось. Сотрудники правоохранительных органов изъяли коробки с документами и компьютер.

12:28

Правоохранители утром задержали шестерых священнослужителей Арагацотнской епархии ААЦ, включая епископа Мкртыча Прошяна, сообщил адвокат Ара Зограбян.

"На данный момент в Следственном комитете находятся иереи Парен Аракелян (настоятель Сагмосаванка - ред), Манук Зейналян, Айк Саакян, Гевонд Гапоян, Мкртич Еранян", - сказал Зограбян.

Он сообщил, что задержаны также гражданские лица.

Официальных заявлений правоохранительных органов все еще нет. Неизвестно, в чем обвиняют священнослужителей, однако Зограбян предполагает, что задержания связаны с заявлением отца Арама, сделанным в интервью Общественному телевидению. Тогда он заявил, что его принуждали участвовать в акциях оппозиции в 2021 г.

Зограбян позже сообщил в соцсети, что на данный момент СК не сообщает о местонахождении епископа Прошяна, а глава следственной группы заявляет, что не знает, где он.

Ранее один из священников Арагацотнской епархии Арам Асатрян периодически писал посты, критикующие устои ААЦ. А после привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение обряда крещения ребенка, заявил о притеснениях со стороны главы Арагацотнской епархии епископа Мкртыча Прошяна. В интервью Общественному телевидению он сказал, что глава епархии заставлял его и других священников участвовать в акциях протеста оппозиции в 2021 году. Позже стало известно, что по его заявлениям одно из провластных изданий обратилось в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного производства.

Источник: Sputnik Армения

11:00

Правоохранители задержали настоятеля монастыря Сагмосаванк иерея Парен Аракеляна, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе Армянской апостольской церкви.

Также проводится обыск в доме главы Арагацотнской епархии епископа Мкртыча Прошяна (племянника Католикоса Всех армян Гарегина II - ред). По данным пресс-службы епископа везут в Следственный комитет.

Епископ Арагацотнской епархии взят под стражу - ОБНОВЛЕНО

