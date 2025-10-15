Октябрь дипломатии: Азербайджан на четырех политических вершинах

Октябрь выдался для Азербайджана по-настоящему активным месяцем - в хорошем смысле слова.

Всего за первые 12 дней месяца Президент Ильхам Алиев успел принять участие сразу в четырех крупных саммитах, проходивших в четырех разных уголках мира - от северной Европы до берегов Красного моря.

Столь плотный график государственного лидера является отражением того, какой вес сегодня имеет Азербайджан на международной арене.

Это происходит в условиях, когда мир переживает, пожалуй, один из самых турбулентных периодов за последние десятилетия - старые союзы трещат по швам, прежние правила зачастую пробуксовывают, а новые центры силы еще только выстраиваются.

В этой новой политической реальности Азербайджан уверенно идет своим путем, и делает это взвешенно и с ясным пониманием того, чего хочет достичь. И если еще недавно кто-то мог воспринимать Баку как игрока регионального уровня, то теперь очевидно, что страна вышла на глобальную сцену, где с ней считаются и где ее слово имеет вес.

Первым пунктом этого дипломатического марафона стал саммит Европейского политического сообщества, прошедший 1-2 октября в Копенгагене. Как известно, Азербайджан представляет для Европы особый интерес, который продолжает расти по мере сокращения поставок или полного отказа европейских стран от российских энергоресурсов. В настоящее время азербайджанский газ уже поступает в 10 европейских стран, в том числе 8 государств-членов ЕС, что является существенным вкладом в энергетическую безопасность Европы.

Потому эта тема, как и тема развития республикой транспортно-логистической инфраструктуры, а также установления окончательного мира между Азербайджаном и Арменией, были главными на встрече Ильхама Алиева с президентом Совета Евросоюза Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Общий характер проведенных Ильхамом Алиевым встреч в Копенгагене показал, что несмотря на сложную политическую геометрию Европы, Азербайджан воспринимают как партнера, способного к самостоятельной позиции и конструктивному взаимодействию.

Уже через несколько дней, 6-7 октября, Президент Ильхам Алиев принял в древнем азербайджанском городе Габале саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В этом объединении Азербайджан по праву занимает одно из ведущих мест. Он не только активно продвигает идею тюркского единства, но и наполняет ее конкретным содержанием. На фоне современных геополитических вызовов, когда многие международные структуры переживают кризис доверия и функциональности, тюркские государства образуют новый полюс влияния. Они демонстрируют редкую для сегодняшнего мира сплоченность и реалистичный подход, основанный на общности интересов. Общая география стран тюркского мира - это большой мост связывающий восточный и западный концы большой Евразии, а роль географического, политического и экономического связующего звена непосредственно внутри самого объединения играет, конечно же, Азербайджан, соединяющий европейскую Турцию со странами Центральной Азии.

Выступая на саммите, Ильхам Алиев подчеркнул, что в нынешней международной обстановке тюркские страны должны действовать как единый центр силы, чтобы защитить свои интересы и укрепить общую безопасность.

Он напомнил, что в сегодняшнем мире именно военная мощь является главным гарантом независимости и территориальной целостности любой страны. «В период, когда нормы и принципы международного права грубо нарушаются, одним из важнейших факторов является сотрудничество между нашими странами в военной и военно-технической областях», - сказал глава государства. В этом контексте он отметил уже налаженное глубокое взаимодействие между Азербайджаном и Турцией, с которой только за последний год было проведено более 25 двусторонних и многонациональных военных учений. Учитывая широкое сотрудничество тюркских стран в военной и оборонной сферах, а также в области безопасности, Ильхам Алиев предложил провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов ОТГ. Это предложение стало логичным продолжением линии Баку на укрепление практического сотрудничества со странами ОТГ в сферах обороны и безопасности, подтверждая, что Азербайджан рассматривает тюркское единство не как красивый лозунг, а как стратегическую необходимость.

Следующим пунктом стал Душанбе, где 9-10 октября проходил саммит СНГ. И именно здесь состоялось событие, которого ждали многие - встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с российским коллегой Владимиром Путиным.

После нескольких месяцев напряженности и взаимного недоверия стороны смогли откровенно обсудить все накопившиеся вопросы. Встреча стала, без преувеличения, поворотной. Российский лидер признал ответственность своей стороны за трагический инцидент - крушение самолета авиакомпании AZAL в декабре прошлого года, - выразил готовность выплатить компенсации и довести расследование до конца.

Этот шаг Путина, отмеченный его искренним тоном и готовностью восстановить доверие, стал основой для конструктивного диалога и дал понять, что Москва и Баку перевернули страницу разногласий и готовы двигаться вперед. На руинах пережитого кризиса начинается новая фаза сотрудничества, основанная на взаимном уважении и реальных интересах.

И, наконец, 12 октября Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите мира по Ближнему Востоку, который проходил в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Сам факт приглашения Азербайджана на мероприятие, где участвовало ограниченное число государств, можно считать признанием растущего авторитета страны на международной арене. На саммите лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа, основанное на мирном плане, предложенном ранее американским президентом Дональдом Трампом.

Таким образом, октябрь 2025 года стал для Азербайджана своего рода политическим тестом на зрелость, и страна прошла его безупречно. За короткий промежуток времени Баку продемонстрировал миру, что является не наблюдателем, а активным участником в решении региональных и глобальных вопросов. Азербайджан не делает ставку на один центр силы, не жертвует одним направлением ради другого. Он уверенно укрепляет позиции на всех площадках - в Европе, в СНГ и теперь уже на Ближнем Востоке, при этом активно участвуя в создании еще и нового полюса - полюса тюркских стран. В этом и заключается особенность азербайджанской внешней политики, которая исходит не из зависимости, а из возможностей.

Каждый из октябрьских саммитов - будь то в Копенгагене, Габале, Душанбе или Шарм-эш-Шейхе - стал звеном одной цепи, демонстрирующей стратегическое мышление руководства страны. Ильхам Алиев не просто участвует в мировых процессах - он формирует их, шаг за шагом превращая Азербайджан в государство, с которым нельзя не считаться.