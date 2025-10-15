Баку и Будапешт провели политические консультации

Первый раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел и внешней торговли Венгрии состоялся 14 октября в Будапеште.

Об этом сообщает МИД АР.

Азербайджанскую делегацию возглавили заместители глав ведомств Фариз Рзаев и Богларка Илеш.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также реализуемые Азербайджаном стратегические энергетические и транспортные проекты.

Также были затронуты перспективы дальнейшего расширения эффективного сотрудничества в рамках международных организаций. В этом контексте была выражена благодарность Венгрии за проведение 21 мая текущего года неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) на высоком уровне в Будапеште, а также подчеркнута значимость обсуждений и решений, принятых на 12-м саммите ОТГ, состоявшемся 7 октября в городе Габала.

Была дана положительная оценка результатам саммита, состоявшегося 8 августа текущего года в Вашингтоне при участии лидеров Азербайджана, США и Армении, и предоставлена информация о перспективах установления мира и развития регионального сотрудничества. Венгрии выражена благодарность за поддержку в деле разминирования освобожденных от оккупации территорий, а также в работах по их восстановлению и реконструкции.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.