В эти дни в Азербайджане будет дождливо

Согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, с 16 октября, начиная с восточных районов Азербайджана, до дневного времени 18 октября в некоторых местах ожидаются осадки, возможны грозы.

В отдельных районах осадки будут носить ливневый характер, возможен град, а 17 октября в высокогорных районах вероятен мокрый снег.

В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные наводнения и селевые потоки в некоторых горных реках.