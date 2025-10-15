В эти дни в Азербайджане будет дождливо
Согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, с 16 октября, начиная с восточных районов Азербайджана, до дневного времени 18 октября в некоторых местах ожидаются осадки, возможны грозы.
В отдельных районах осадки будут носить ливневый характер, возможен град, а 17 октября в высокогорных районах вероятен мокрый снег.
В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные наводнения и селевые потоки в некоторых горных реках.
310