Хикмет Гаджиев встретился с госсекретарем МИД Германии
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Берлине с государственным секретарем Министерства иностранных дел ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром.
Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Х.Гаджиев отметил, что были обсуждены региональные вопросы, укрепление мира в регионе и двусторонняя повестка дня, включая координационные проекты:
«Мы обсудили с государственным секретарем МИД Германии Гезой Андреасом фон Гайром региональные вопросы, укрепление мира в регионе и двустороннюю повестку дня, включая координационные проекты. Азербайджан и Германию традиционно связывают хорошие дружественные отношения».
We discussed with Dr. Géza Andreas von Geyr, State Secretary at the MFA of Germany regional issues, consolidation of peace in the region and bilateral agenda, including connectivity projects. Azerbaijan has always had friendly and good relations with Germany. pic.twitter.com/4yPiUZv1EV — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 15, 2025