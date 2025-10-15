Хикмет Гаджиев встретился с госсекретарем МИД Германии

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Берлине с государственным секретарем Министерства иностранных дел ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Х.Гаджиев отметил, что были обсуждены региональные вопросы, укрепление мира в регионе и двусторонняя повестка дня, включая координационные проекты:

«Мы обсудили с государственным секретарем МИД Германии Гезой Андреасом фон Гайром региональные вопросы, укрепление мира в регионе и двустороннюю повестку дня, включая координационные проекты. Азербайджан и Германию традиционно связывают хорошие дружественные отношения».