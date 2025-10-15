 Джейхун Байрамов и Элина Валтонен обсудили сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ и мирный процесс с Арменией - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Джейхун Байрамов и Элина Валтонен обсудили сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ и мирный процесс с Арменией - ФОТО

First News Media15:55 - Сегодня
Джейхун Байрамов и Элина Валтонен обсудили сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ и мирный процесс с Арменией - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Финляндии и действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МИД АР, на встрече были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Финляндией, приоритеты финского председательства в ОБСЕ, вызовы, стоящие перед организацией, текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также ситуация в регионе в постконфликтный период и процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Стороны с удовлетворением отметили вклад встреч, состоявшихся в Баку в рамках COP29 и в Нью-Йорке во время высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН, в развитие двусторонних отношений. Министры подчеркнули важность интенсификации визитов и диалога для расширения сотрудничества.

Во время беседы были подробно рассмотрены приоритеты председательства Финляндии в ОБСЕ.

Джейхун Байрамов отметил, что председательство Финляндии приходится на период серьезных вызовов для европейской безопасности, подчеркнув необходимость сохранения актуальности и функциональности ОБСЕ как гибкой многосторонней платформы, способной адаптироваться к новым реалиям.

Министр также проинформировал финскую коллегу о последней ситуации в регионе, о работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, возвращении вынужденных переселенцев и угрозе мин.

Отдельное внимание на встрече было уделено мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов подчеркнул значение исторической встречи лидеров Азербайджана, США и Армении, состоявшейся 8 августа 2025 года в Вашингтоне, и подписанной Совместной декларации, отметив необходимость устранения территориальных претензий к Азербайджану из Конституции Армении для успешного заключения мирного договора.

Министр также указал на важность реализации проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), который способствует восстановлению транспортных и экономических связей в регионе.

Стороны положительно оценили решение от 1 сентября о прекращении деятельности устаревших структур ОБСЕ - Минской группы, личного представителя действующего председателя и Группы высокого уровня планирования, отметив, что это отражает новые постконфликтные реалии.

Байрамов указал на существующие препятствия в реализации программ сотрудничества в рамках ОБСЕ и подчеркнул важность запуска Программы сотрудничества с Азербайджаном, особенно в сферах разминирования, оценки экологической ситуации и кибербезопасности.

Он также отметил значение инициатив в экономическом и экологическом измерениях ОБСЕ, подчеркнув успех азербайджанского проекта «Продвижение зеленых портов и связей в Каспийском регионе», который уже перешел в третью фазу реализации.

В завершение встречи министр Джейхун Байрамов пожелал Финляндии успехов в её председательстве в ОБСЕ и выразил уверенность, что оно внесет значительный вклад в укрепление атмосферы многостороннего диалога и сотрудничества, а также в активизацию деятельности организации.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

