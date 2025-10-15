 На Аллее Sea Breeze Walk of Fame откроется звезда Таира Салахова | 1news.az | Новости
На Аллее Sea Breeze Walk of Fame откроется звезда Таира Салахова

Феликс Вишневецкий19:35 - Сегодня
18 октября в 18:00 на Аллее звезд Sea Breeze Walk of Fame состоится торжественная церемония открытия именной звезды выдающегося академика и народного художника СССР Таира Салахова.

Таир Салахов – один из основоположников «сурового стиля» в живописи, педагог, лауреат многочисленных премий и международных наград. Его творчество, соединяющее национальные традиции и современность, получило широкое признание в Азербайджане и далеко за его пределами.

В рамках этого события в арт-центре Nine Senses откроется показ видеоархивных материалов о жизни и творчестве Таира Салахова. Видеоматериалы подготовлены художником Кайханом Салаховым. Экспозиция будет открыта для посещения 19 октября.

Напомним, что Sea Breeze Walk of Fame – первая и единственная в Азербайджане Аллея звезд, посвящённая выдающимся деятелям культуры и искусства. Сегодня здесь увековечены 40 имён легендарных личностей, среди которых – Муслим Магомаев, Дэвид Фостер, Рустам и Максуд Ибрагимбековы, Вагиф Мустафа Заде и многие другие. Аллея продолжает пополняться новыми именами мирового значения, отражая признание вклада выдающихся деятелей в культуру и искусство.

На Аллее Sea Breeze Walk of Fame откроется звезда Таира Салахова

