Аш-Шараа заявил, что Дамаск выстраивает спокойные отношения с Москвой

Дамаск на сегодняшний день выстраивает отношения с Москвой и Пекином, основанные на стратегических интересах, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

"Сегодня Сирия выстраивает спокойные отношения с Россией и Китаем, основанные на стратегических интересах. Наши отношения с Россией не противоречат отношениям с Западом или Соединёнными Штатами",- заявил аш-Шараа в интервью CBS.

По оценкам сирийского главы, Москва и Пекин направили Дамаску "позитивные сигналы".

Источник: РИА Новости