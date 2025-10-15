Аш-Шараа заявил, что Дамаск выстраивает спокойные отношения с Москвой
Дамаск на сегодняшний день выстраивает отношения с Москвой и Пекином, основанные на стратегических интересах, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.
"Сегодня Сирия выстраивает спокойные отношения с Россией и Китаем, основанные на стратегических интересах. Наши отношения с Россией не противоречат отношениям с Западом или Соединёнными Штатами",- заявил аш-Шараа в интервью CBS.
По оценкам сирийского главы, Москва и Пекин направили Дамаску "позитивные сигналы".
Источник: РИА Новости
162