В Берлине открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО

14 октября в Азербайджанском культурном центре в Берлине состоялось открытие международной художественной выставки MAMA «Мать-природа».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытии выставки присутствовали вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Выставка организована Фондом Гейдара Алиева, Общественным объединением IDEA и посольством Азербайджана в Германии. Выступая на церемонии открытия, посол Насими Агаев отметил значимость презентации этого культурного проекта в Берлине, ранее успешно реализованного в ряде стран.

Посол подчеркнул большое значение проведения таких выставок, направленных на пропаганду уникальной связи и единства природы и человечества, в нынешний сложный период, когда планета сталкивается с серьезными проблемами. Пример Азербайджана подтверждает, что путем объединения усилий можно предотвратить проблему изменения климата.

В своем выступлении вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева отметила, что на выставке MAMA «Мать-природа» представлены произведения 54 художников из 31 страны, подчеркнув, что в этих работах выражено не знающее границ стремление деятелей искусства защитить природу.

Выразив благодарность организаторам выставки и художникам, присоединившимся к проекту, Лейла Алиева напомнила, что проект был начат в Баку, а затем представлен в Бахрейне, Лондоне, Риме и Тбилиси.

Отметив удовлетворение от проведения выставки в одном из самых «зеленых» городов мира — Берлине, Лейла Алиева привлекла внимание к последствиям климатических проблем, подчеркнув, что эти воздействия коснулись и разнообразной экосистемы Азербайджана. Она отметила уменьшение площади поверхности Каспийского моря и постепенное исчезновение таких редких видов, как каспийская нерпа и каспийские осетровые.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева отметила, что ко всем проектам возглавляемого ею Общественного объединения IDEA она подходит с творческим и позитивным настроем, подчеркнув, что в целях охраны природы как в Азербайджане, так и в различных уголках мира было высажено более миллиона деревьев.

Она также обратила внимание на осуществляемые в рамках проекта «Одна капля» работы, направленные на экономию воды, а также на инициативы по защите редких видов животных и пропаганде среди школьников и студентов идей о важности охраны природы.

Руководитель Общественного объединения IDEA отметила, что в Берлине открылась и выставка талантливого азербайджанского скульптора, героя Апрельских боев, возвысившегося на вершину шехидства, Самира Качаева (1994–2016), подчеркнув, что хотя его жизнь трагически оборвалась, его дух, творчество и любовь к Родине продолжают жить в его произведениях.

После выступлений Лейла Алиева, Арзу Алиева и участники ознакомились с произведениями, представленными на выставке.

Отметим, что художественный проект MAMA «Мать-природа», являющийся результатом уникального творчества группы современных художников, был запущен в ноябре 2024 года в Центре Гейдара Алиева в Баку в рамках проведения COP29. Концептуально подготовленная по инициативе и идее вице-президента Фонда Гейдара Алиева и основателя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой выставка представляет природу не как пассивный фон, а как полного жизни, устойчивого и возрождающегося главного героя.

Выставка с успехом была представлена в Баку, Манаме, Риме, Лондоне и Тбилиси, донося до всего мира послание об изменении климата. Берлинский этап проекта продолжает свою миссию, продвигая глобальный диалог по вопросам экологии, устойчивого развития и культурной мудрости.

Международный художественный проект MAMA «Мать-природа», объединяя художников из 31 страны, включая Азербайджан, США, Германию, Великобританию, Бразилию, Южную Корею, Грузию, Индию, Испанию, Израиль, Латвию, Пакистан, Россию, Турцию, Украину и других государств, языком искусства призывает к защите нашей планеты для будущих поколений. Здесь посредством различных инсталляций, картин, панно и мультимедийных образцов представлены истории, повествующие об экологических и социальных проблемах современности.

Проект подчеркивает тесные и сложные отношения между человечеством и природой. Каждое произведение искусства в экспозиции – это послание о глубокой связи человека с природой. Цель этого послания – представить Землю не только как источник вдохновения, но и как необходимый источник жизненной силы

Экспозиция подчеркивает неразрывную связь человека с природой во время его странствий по миру и выделяет образ Матери как духовного, так и физического первоисточника жизни. Выставка приглашает зрителей задуматься о необходимости ответственности, заботы и экологического обновления природы.

X X X

Отметим, что Лейла Алиева и Арзу Алиева в тот же день приняли участие в церемонии открытия в берлинской художественной галерее Q выставки «Незаконченное, но вечное» произведений талантливого азербайджанского скульптора Самира Качаева, ставшим шехидом в Апрельских боях.

На открытии выставки также присутствовали члены семьи шехида Самира Качаева.

Выставка приглашает берлинских зрителей в мир Самира – вселенную с богатой духовностью. Эта выставка – безмолвное продолжение оборвавшегося на взлете творческого вдохновения Самира Качаева. Хотя мазки его кисти остаются незавершенными, каждая работа словно жива, существует вне времени. Выставка воплощает неувядающее творчество Самира, непреходящую вечность искусства и продолжение его души в красках.

Здесь каждый взгляд, каждая линия – часть истории, которая не заканчивается на нем, а простирается в бесконечность.