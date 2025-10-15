 В Берлине открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Берлине открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО

First News Media11:23 - Сегодня
В Берлине открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО

14 октября в Азербайджанском культурном центре в Берлине состоялось открытие международной художественной выставки MAMA «Мать-природа».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытии выставки присутствовали вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Выставка организована Фондом Гейдара Алиева, Общественным объединением IDEA и посольством Азербайджана в Германии. Выступая на церемонии открытия, посол Насими Агаев отметил значимость презентации этого культурного проекта в Берлине, ранее успешно реализованного в ряде стран.

Посол подчеркнул большое значение проведения таких выставок, направленных на пропаганду уникальной связи и единства природы и человечества, в нынешний сложный период, когда планета сталкивается с серьезными проблемами. Пример Азербайджана подтверждает, что путем объединения усилий можно предотвратить проблему изменения климата.

В своем выступлении вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева отметила, что на выставке MAMA «Мать-природа» представлены произведения 54 художников из 31 страны, подчеркнув, что в этих работах выражено не знающее границ стремление деятелей искусства защитить природу.

Выразив благодарность организаторам выставки и художникам, присоединившимся к проекту, Лейла Алиева напомнила, что проект был начат в Баку, а затем представлен в Бахрейне, Лондоне, Риме и Тбилиси.

Отметив удовлетворение от проведения выставки в одном из самых «зеленых» городов мира — Берлине, Лейла Алиева привлекла внимание к последствиям климатических проблем, подчеркнув, что эти воздействия коснулись и разнообразной экосистемы Азербайджана. Она отметила уменьшение площади поверхности Каспийского моря и постепенное исчезновение таких редких видов, как каспийская нерпа и каспийские осетровые.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева отметила, что ко всем проектам возглавляемого ею Общественного объединения IDEA она подходит с творческим и позитивным настроем, подчеркнув, что в целях охраны природы как в Азербайджане, так и в различных уголках мира было высажено более миллиона деревьев.

Она также обратила внимание на осуществляемые в рамках проекта «Одна капля» работы, направленные на экономию воды, а также на инициативы по защите редких видов животных и пропаганде среди школьников и студентов идей о важности охраны природы.

Руководитель Общественного объединения IDEA отметила, что в Берлине открылась и выставка талантливого азербайджанского скульптора, героя Апрельских боев, возвысившегося на вершину шехидства, Самира Качаева (1994–2016), подчеркнув, что хотя его жизнь трагически оборвалась, его дух, творчество и любовь к Родине продолжают жить в его произведениях.

После выступлений Лейла Алиева, Арзу Алиева и участники ознакомились с произведениями, представленными на выставке.

Отметим, что художественный проект MAMA «Мать-природа», являющийся результатом уникального творчества группы современных художников, был запущен в ноябре 2024 года в Центре Гейдара Алиева в Баку в рамках проведения COP29. Концептуально подготовленная по инициативе и идее вице-президента Фонда Гейдара Алиева и основателя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой выставка представляет природу не как пассивный фон, а как полного жизни, устойчивого и возрождающегося главного героя.

Выставка с успехом была представлена в Баку, Манаме, Риме, Лондоне и Тбилиси, донося до всего мира послание об изменении климата. Берлинский этап проекта продолжает свою миссию, продвигая глобальный диалог по вопросам экологии, устойчивого развития и культурной мудрости.

Международный художественный проект MAMA «Мать-природа», объединяя художников из 31 страны, включая Азербайджан, США, Германию, Великобританию, Бразилию, Южную Корею, Грузию, Индию, Испанию, Израиль, Латвию, Пакистан, Россию, Турцию, Украину и других государств, языком искусства призывает к защите нашей планеты для будущих поколений. Здесь посредством различных инсталляций, картин, панно и мультимедийных образцов представлены истории, повествующие об экологических и социальных проблемах современности.

Проект подчеркивает тесные и сложные отношения между человечеством и природой. Каждое произведение искусства в экспозиции – это послание о глубокой связи человека с природой. Цель этого послания – представить Землю не только как источник вдохновения, но и как необходимый источник жизненной силы

Экспозиция подчеркивает неразрывную связь человека с природой во время его странствий по миру и выделяет образ Матери как духовного, так и физического первоисточника жизни. Выставка приглашает зрителей задуматься о необходимости ответственности, заботы и экологического обновления природы.

X X X

Отметим, что Лейла Алиева и Арзу Алиева в тот же день приняли участие в церемонии открытия в берлинской художественной галерее Q выставки «Незаконченное, но вечное» произведений талантливого азербайджанского скульптора Самира Качаева, ставшим шехидом в Апрельских боях.

На открытии выставки также присутствовали члены семьи шехида Самира Качаева.

Выставка приглашает берлинских зрителей в мир Самира – вселенную с богатой духовностью. Эта выставка – безмолвное продолжение оборвавшегося на взлете творческого вдохновения Самира Качаева. Хотя мазки его кисти остаются незавершенными, каждая работа словно жива, существует вне времени. Выставка воплощает неувядающее творчество Самира, непреходящую вечность искусства и продолжение его души в красках.

Здесь каждый взгляд, каждая линия – часть истории, которая не заканчивается на нем, а простирается в бесконечность.

Поделиться:
426

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ - ФОТО

Общество

В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального ...

Общество

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Политика

В Нахчыване создано новое региональное управление по туризму

Общество

В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального градостроительного форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В исправительное учреждение попытались пронести наркотики, спрятав их в тапочках

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Стартовало строительство ещё одного надземного пешеходного перехода - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

«Последний колхоз Кавказа»: Телеканал Euronews снял программу о селе Ивановка - ВИДЕО

Опасный TikTok тренд унес жизнь 12-летней азербайджанки в метро Нью-Йорка - ВИДЕО

Главврач Сабунчинского медицинского центра освобождена от должности

МВД прокомментировало инцидент с отцом шехида - ВИДЕО

Последние новости

Захарова: Россия заинтересована в плотном взаимодействии с Азербайджаном

Сегодня, 15:20

В Баку открылась выставка всемирно известного мексиканского художника Диего Риверы - ФОТО

Сегодня, 15:15

В Ханкенди состоялось открытие III Азербайджанского национального градостроительного форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:07

Трамп не поздравлял Путина с днем рождения - Кремль

Сегодня, 15:00

Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ - ФОТО

Сегодня, 14:55

В ChatGPT разрешат «эротику» в чатах с совершеннолетними

Сегодня, 14:45

Путин и аш-Шараа обсудят военные базы России в Сирии

Сегодня, 14:42

В исправительное учреждение попытались пронести наркотики, спрятав их в тапочках

Сегодня, 14:35

Временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Сегодня, 14:33

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Сегодня, 14:30

Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа

Сегодня, 14:25

Стартовало строительство ещё одного надземного пешеходного перехода - ФОТО

Сегодня, 14:20

Песков: Россия не планирует выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии

Сегодня, 14:17

Президент Палестины дал указание подготовить первый проект конституции

Сегодня, 14:10

Марцелина Зелиньска:«Генплан Шуши объединяет культурное наследие и современное развитие»

Сегодня, 14:08

В Нахчыване создано новое региональное управление по туризму

Сегодня, 14:00

Ильхам Алиев утвердил соглашение по СНГ

Сегодня, 13:57

Более 1900 палестинцев вернулись к родным: трогательные кадры - ФОТО

Сегодня, 13:55

Утверждено соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Бразилией

Сегодня, 13:42

В Хырдалане произошла поножовщина

Сегодня, 13:39
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10