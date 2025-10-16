МИД Грузии направил ноту протеста ОБСЕ

Официальный Тбилиси выражает обеспокоенность визитом действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен в Грузию, и направило ноту протеста секретариату и государствам-участникам организации.

Как сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, в ноте МИД Грузии указывает, что помимо программы, предусмотренной в рамках официального визита, министр Элина Валтонен присоединилась к уличной акции, организованной небольшой группой антиправительственных активистов, и сделала заявление, которое представляет собой «попытку ввести международное сообщество в заблуждение относительно ситуации в Грузии».

«Эти действия противоречат духу сотрудничества в рамках ОБСЕ и могут рассматриваться как злоупотребление мандатом председателя, что подрывает доверие и ожидаемую нейтральность», — утверждается в ноте МИД Грузии.

По мнению грузинских властей, действия Валтонен «несовместимы с общепризнанными принципами международного права, включая уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела, (…)и противоречат духу Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Источник: грузинский Первый канал