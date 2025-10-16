Holcim Azerbaijan представляет «зеленые продукты» на международной строительной выставке BakuBuild 2025 - ФОТО

В этом году на строительной выставке BakuBuild компания Holcim Azerbaijan представляет широкий ассортимент инновационных «зеленых» продуктов, предназначенных как для строительных компаний, так и для частных потребителей.

«Holcim Azerbaijan стала первой компанией в сфере производства строительных материалов, получившей подтвержденный независимыми международными аудиторами сертификат EPD - Экологическую декларацию продукта», - отметил генеральный директор Holcim Azerbaijan Сергиу Стоиков. «Получение этого сертификата является подтверждением нашей поддержки “зеленого” развития строительной индустрии в Азербайджане».

Одновременно Holcim представляет сухие строительные смеси и клеи TECTOR, отличающиеся широкой сферой применения. Эти продукты идеально подходят для укладки полов и плитки, тепло- и гидроизоляции, декоративных фасадов и ремонтных работ.

Компания также демонстрирует химические добавки CORSO, используемые в производстве цемента и на крупных строительных проектах. CORSO повышает качество бетона и способствует экономии ресурсов в процессе производства. Эти решения не только повышают производительность, но и оказывают положительное влияние на окружающую среду.

Впервые, с этом году Holcim также представила новую серию красок TONE, которые можно использовать как для небольших ремонтных работ, так и для крупных строительных проектов.

Кроме того, компания демонстрирует инновационный и экологичный кирпич GEOBRICK. Этот кирпич, изготовленный из природного известняка и цемента, имеет гладкую поверхность, что снижает необходимость в штукатурке, ускоряет процесс строительства и придает стенам аккуратный вид. Благодаря этому материалу возведение стен дома площадью 120 м² можно завершить всего за шесть недель.

Каждое из этих решений отражает философию Holcim - «Создаем прогресс для людей и планеты», внося значительный вклад в формирование экологичной и устойчивой строительной среды в различных регионах Азербайджана.

