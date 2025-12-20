Черногорским компаниям предложено воспользоваться инвестиционными возможностями в промзонах Азербайджана

Министр финансов, сопредседатель Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Черногорией Сахил Бабаев встретился с делегацией во главе с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем, находящимся с визитом в нашей стране.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Минфина, на встрече было подчеркнуто, что азербайджано-черногорские отношения основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и партнерства.

С.Бабаев отметил роль Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Черногорией и заявил, что этот механизм является важной платформой для преобразования политической воли в конкретные экономические результаты.

Было отмечено, что повестка дня следующего заседания Совместной комиссии, запланированного на март 2026 года, охватит широкий круг вопросов, связанных с диверсификацией торговли, инвестициями в не нефтяной сектор, зеленой энергетикой, туризмом, инфраструктурой и сотрудничеством в сфере малого и среднего бизнеса.

На встрече также обсуждались вопросы торговли и инвестиций, и черногорским компаниям было предложено воспользоваться инвестиционными возможностями в промышленных зонах и других приоритетных областях Азербайджана.

В свою очередь, Е. Ибрагимович, выразив большую важность Черногории для развития отношений с Азербайджаном, отметил, что политический диалог и контакты на высоком уровне играют важную роль в углублении двусторонних отношений. Он подчеркнул наличие благоприятного потенциала для расширения сотрудничества в экономической, энергетической, туристической и гуманитарной сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.