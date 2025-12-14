На какие банки чаще всего жалуются клиенты? – СПИСОК ЦБА

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оценил удовлетворенность клиентов на рынке банковских услуг на основе индекса жалоб.

В ноябре текущего года банком, на который поступило наибольшее количество жалоб в Азербайджане, стал Bank BTB. Индекс жалоб по этому финансовому учреждению составил 5.11.

Следующие строчки заняли АО Yelo Bank (2.88) и АО Unibank (2.34).

Наименьшее количество жалоб зафиксировано на АО Paşa Bank с индексом 0.31. На втором месте в этом списке расположился АО Bank Respublika с показателем 0.68.

В отношении банков, не упомянутых в рейтинге, в ЦБА за месяц не поступало жалоб.

Индекс жалоб рассчитывается на основе пропорциональности поступивших жалоб относительно клиентской базы банка, учитывая объем и охват предоставляемых услуг.

Данный показатель вычисляется путем деления рыночной доли банка по жалобам на его рыночную долю по клиентам. Индекс призван помочь гражданам принимать информированные решения при выборе банка и может меняться ежемесячно.

Источник: Oxu.Az