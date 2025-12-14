 На какие банки чаще всего жалуются клиенты? – СПИСОК ЦБА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

На какие банки чаще всего жалуются клиенты? – СПИСОК ЦБА

First News Media15:35 - Сегодня
На какие банки чаще всего жалуются клиенты? – СПИСОК ЦБА

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оценил удовлетворенность клиентов на рынке банковских услуг на основе индекса жалоб.

В ноябре текущего года банком, на который поступило наибольшее количество жалоб в Азербайджане, стал Bank BTB. Индекс жалоб по этому финансовому учреждению составил 5.11.

Следующие строчки заняли АО Yelo Bank (2.88) и АО Unibank (2.34).

Наименьшее количество жалоб зафиксировано на АО Paşa Bank с индексом 0.31. На втором месте в этом списке расположился АО Bank Respublika с показателем 0.68.

В отношении банков, не упомянутых в рейтинге, в ЦБА за месяц не поступало жалоб.

Индекс жалоб рассчитывается на основе пропорциональности поступивших жалоб относительно клиентской базы банка, учитывая объем и охват предоставляемых услуг.

Данный показатель вычисляется путем деления рыночной доли банка по жалобам на его рыночную долю по клиентам. Индекс призван помочь гражданам принимать информированные решения при выборе банка и может меняться ежемесячно.

Источник: Oxu.Az

Поделиться:
667

Актуально

Общество

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Экономика

На какие банки чаще всего жалуются клиенты? – СПИСОК ЦБА

Lifestyle

Определился победитель конкурса «Детское Евровидение 2025» - ВИДЕО

Общество

Завтра в Баку может выпасть мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Экономика

Рашад Набиев провел встречу с азербайджанцами, работающими Кремниевой долине

На какие банки чаще всего жалуются клиенты? – СПИСОК ЦБА

Азербайджан обсудил с Apple перспективы реализации совместных проектов

У Грузии большие ожидания от открытия проекта Баку-Тбилиси-Карс

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Одной из важнейших задач, стоящих перед экономикой Азербайджана, является ее диверсификация - Шахмар Мовсумов

Известные братья Либерманы обсудили в Баку будущее ИИ - ФОТО

Азербайджан и OpenAI обсудили возможности сотрудничества

Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

Последние новости

В Иране прошла встреча по Афганистану

Сегодня, 18:28

Рашад Набиев провел встречу с азербайджанцами, работающими Кремниевой долине

Сегодня, 18:05

Дорожная полиция призвала водителей к бдительности в дни непогоды

Сегодня, 17:42

«Ной» из Ганы строит ковчеги, чтобы спасти людей от потопа через 2 недели - ВИДЕО

Сегодня, 17:35

В связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

Сегодня, 17:21

В Гусаре при падении автомобиля в овраг погибли два человека

Сегодня, 17:11

Число жертв стрельбы в Сиднее возросо до 12 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:47

В Баку будет представлен перформанс Жетысайского драмтеатра

Сегодня, 16:30

Гололед затруднил движение автотранспорта по трассе Баку-Шамахы - ВИДЕО

Сегодня, 16:13

На какие банки чаще всего жалуются клиенты? – СПИСОК ЦБА

Сегодня, 15:35

Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате мира

Сегодня, 15:20

В Берлин для переговоров по Украине прибыла делегация США

Сегодня, 14:50

Азербайджан принимает участие на XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

Сегодня, 14:37

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 14:22

ХАМАС подтвердил гибель высокопоставленного командира

Сегодня, 14:02

Опубликован прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Сегодня, 13:46

Вниманию водителей: завтра на дорогах возможен гололед

Сегодня, 13:30

Задержаны двое подозреваемых в стрельбе на пляже в Австралии

Сегодня, 13:15

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 12:57

Крупный ледник «Судного дня» в Антарктиде может обрушиться, последствия необратимы

Сегодня, 12:46
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00