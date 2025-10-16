В школах стартует проект «Навыки безопасного пользования Интернетом»

Проект «Навыки безопасного пользования Интернетом» реализуется при поддержке Министерства науки и образования, организаторами выступили Aztelekom ООО, входящая в холдинг AZCON, и Государственное агентство дошкольного и общего образования (MÜTDA).

Цель проекта — формирование у учащихся и преподавателей правильных привычек пользования интернетом, а также повышение цифровой грамотности.

В рамках проекта специалисты Aztelekom проведут тренинги для учащихся и учителей школ, расположенных в различных регионах страны. В ходе тренингов участникам будет предоставлена ​​информация о защите персональных данных, правилах поведения в социальных сетях, методах защиты от интернет-угроз и ответственном использовании интернета.

В ходе тренинга с участниками будут проводиться дискуссии на основе реальных ситуаций и отработка практических примеров. Учебные занятия будут организованы в интерактивном режиме с использованием современных методов обучения.