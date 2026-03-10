 Нетаньяху считает, что удары по Ирану уже улучшили международный статус Израиля | 1news.az | Новости
Нетаньяху считает, что удары по Ирану уже улучшили международный статус Израиля

First News Media17:44 - Сегодня
Нетаньяху считает, что удары по Ирану уже улучшили международный статус Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полагает, что военная операция против Ирана уже положительно сказалась на международном статусе его страны.

«Мы добьемся перемен [в Иране], и мы уже добиваемся значительных изменений в международном положении Израиля», - полагает Нетаньяху.

Такое мнение премьер выразил во время визита в Национальную комиссию по вопросам здравоохранения, его слова распространила канцелярия главы правительства. Там же он заявил, что Израиль продолжает наносить удары по Ирану, чтобы «сломать кости» исламской республике, и рассчитывает «создать условия» для народного восстания и смены власти в Тегеране.

Источник: ТАСС

