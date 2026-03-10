Канцлер Германии заявил, что не нужно ослаблять санкции против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит причин ослаблять санкции против России в свете роста цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«На мой взгляд, нет повода размышлять об ослаблении санкций против России», - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине. Мерц утверждал, что не видит проблемы выбора между отменой санкций и выражением солидарности с Украиной. «Мы находимся на стороне Украины и готовы в случае необходимости выдержать эту фазу», - добавил канцлер. «Помощь Украине нельзя прерывать», - заявил он.

Источник: ТАСС