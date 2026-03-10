Пентагон считает, что ВС Ирана сохраняют боеспособность

Администрация США считает, что Вооруженные силы (ВС) Ирана сохраняют и будут сохранять боеспособность, однако тенденции на театре военных действий складываются не в их пользу.

Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет, выступая в Пентагоне на пресс-конференции вместе с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Дэном Кейном.

«Если противник может просто выждать, а потом проецировать силу, то это проблематично. И мы видим некоторые рывки там и здесь. Однако в конечном счете, если посмотреть на наши графики, имеют место тенденции к угасанию», - сказал Хегсет, комментируя действия Ирана. «Это не означает, что они будут не в состоянии проецировать [силу]. Это не означает, что наши войска противовоздушной обороны не должны действовать, должны», - признал глава Пентагона. «Однако речь идет о сильном свидетельстве деградации [потенциала ВС Ирана]», - полагает Хегсет. Согласно изложенной им информации, на это же указывает оценка результатов действий ВС США в ходе нынешней операции против Ирана на основе снимков со спутников и тому подобного.

В свою очередь Кейн выразил мнение, что американские ВС адаптируются к меняющейся обстановке быстрее, чем иранские. «Мы следим за тем, что они делают. И мы адаптируемся быстрее, чем они», - утверждал военачальник. «Они сражаются. И я это уважаю. Но я не думаю, что они являются более грозными, чем мы прежде думали», - добавил глава КНШ.

Хегсет также заверил, что расширения конфликта не происходит. «Вижу в СМИ кричащие заголовки типа «Война расширяется» или «Война перекидывается на других», - заявил министр. «В действительности речь идет о противоположном. Она в действительности является совершенно ограниченной», - считает Хегсет.

Источник: ТАСС