ABC: в ходе учений в Австралии погиб военный, двое пострадали
Солдат вооружённых сил Австралии погиб, ещё двое его сослуживцев получили травмы во время учений на юго-востоке страны.
Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление австралийского Минобороны.
«Австралийский солдат погиб в результате переворота транспортного средства во время учений на севере провинции Квинсленд», — говорится в сообщении.
Уточняется, что прибывшие на место медики и вертолёт скорой помощи не смогли спасти военного, который скончался на месте происшествия. Два пострадавших солдата были госпитализированы.
