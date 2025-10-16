В Армении суд арестовал племянника Гарегина II

Суд общей юрисдикции в Ереване вынес решение об аресте предстоятеля Арагацотнской епархии Армянской Апостольской церкви (ААЦ), племяннику Гарегина II — Мкртыча Прошяна.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Напомним, что 15 октября силовики задержали 13 священнослужителей, в том числе главу епископа Мкртыча Прошяна, и троих мирян. В отношении трех задержанных, включая епископа, было инициировано уголовное преследование. Помимо статьи о принуждении граждан к участию в собраниях им предъявлены обвинения о «хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере и с использованием служебного положения», а также «воспрепятствовании осуществлению избирательного права с использованием служебного положения».