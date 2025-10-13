Глава Минэкономики Армении не против турецких инвестиций

Министр экономики Армении Геворк Папоян не против турецких инвестиций в случае нормализации отношений и открытия границы между Иреваном и Анкарой.

Об этом он заявил во время брифинга в парламенте. Он пояснил, что турецкие компании представлены на местном рынке с 2012 года, в основном это бренды одежды, как опосредованно, так и напрямую.

«Я приветствую эти инвестиции. Устойчивый мир между соседними странами невозможен без финансовых инвестиций. Если мы действительно хотим стабильного мира в регионе, необходимо подкреплять его экономическим развитием», - сказал Папоян.

По его словам, мир без экономических связей — лишь временная передышка. С этой точки зрения вполне естественно, что после установления мира и открытия границ в Армению могут прийти иностранные инвестиции, в том числе и из Турции. Армянские предприниматели, в свою очередь, также смогут осуществлять вложения в соседних странах.

«Если кто-то думает, что без экономического взаимодействия можно построить жизнеспособное государство — это глубокое заблуждение», — подчеркнул он.

Министр также опроверг слухи о том, что «маршрут Трампа» через Сюникскую область Армении будет реализован на турецкие деньги. В данном случае речь идет полностью о сотрудничестве с США, указал он.

