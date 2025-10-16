В Армении арестован еще один священник

Глава канцелярии Арагацотнской епархии иерей Гарегин Арсенян арестован на месяц, сообщил Sputnik Армения адвокат Ара Зограбян.

Ранее СК сообщало, что уголовное преследование в его отношении инициировано по статье воспрепятствование проведению или принуждение к проведению собрания или участия в нем, совершенное с использованием властных или служебных полномочий или через материальную заинтересованность.

Отметим, что в среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании силовиками 13 священнослужителей, в том числе главы Арагацотнской епархии Мкртыча Прошяна. Дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах.

Источник: Sputnik Армения