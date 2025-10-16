Суд снова оставил под стражей главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна

Антикоррупционный суд продлил арест главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна на 30 дней — до 17 ноября.

Решение суда огласил судья Ваге Долмазян на заседании суда в ночь на четверг.

Как сказал журналистам адвокат Арам Вардеванян, ходатайство следователей было удовлетворено частично, сообщают армянские СМИ.

Дело рассматривалось два дня и завершилось к 1:30 ночи 16 октября: у здания суда были как члены семьи, так и соратники Карапетяна, представители основанного им движения “Мер дзевов” ("По-своему"), требуя его освобождения.

Напомним, 15 августа Антикоррупционный суд продлил арест Самвелу Карапетяну еще на два месяца - до 18 октября.