ФСБ располагает данными о подготовке диверсий на «Турецком потоке»

ФСБ России располагает данными о подготовке «британскими спецслужбами совместно с Украиной» диверсий на газопроводе "Турецкий поток".

Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде.

"Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода "Турецкий поток", - сказал Бортников, не приводя других подробностей.

Источник: ТАСС