Эрдоган высказался за отправку ВС в состав оперативной группы в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что страна может отправить воинский контингент в состав оперативной группы по Газе.

Как сообщает газета Türkiye, на которую ссылается ТАСС, соответствующие высказывания президент сделал в ходе заседания правящей Партии справедливости и развития.

«[Президент Франции Эмманюэль] Макрон спросил меня, предоставим ли мы солдат для этой оперативной группы. Я ответил: «Почему бы нет?» Нас можно включить в этот военный механизм, который будет создан в Газе.

Но главное, на каких условиях мы будем там находиться», - приводит газета слова Эрдогана.

В ходе заседания президент отметил, что Турция «продолжит работать, пока не будет создано независимое палестинское государство, и, вероятно, будет участвовать в военном механизме в Газе». Эрдоган добавил, что «в Газе еще предстоит многое сделать, включая восстановление региона», и хотя «сложилась атмосфера доверия, пусть и хрупкая, но нельзя думать, что проблема решена».

Глава МИД Турции Хакан Фидан в свою очередь отметил, что, несмотря на заключенные договоренности, нужно помнить, что «Израиль не та страна, которая будет сидеть сложа руки после затишья в Газе». «Он может снова обратить свое внимание на Ливан, Сирию и Иран. Первый этап [реализации плана урегулирования] в Газе начался после обмена пленными. Третий этап вывода [израильских войск] начнется после того, как в регионе развернется международная оперативная группа. И если речь идет о справедливой системе, то в группе должна присутствовать Турция», - приводит слова Фидана Türkiye.

13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников.

В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве.

Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.