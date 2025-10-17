ЕС готов содействовать «маршруту Трампа»

Европейский союз готов содействовать "маршруту Трампа" и "Перекрестку мира".

Об этом сказал журналистам посол ЕС в Армении Василис Марагос в ходе визита в Сюникскую область.

"Готовы использовать все наши инструменты и средства не только в рамках проекта "маршрут Трампа", но и в контексте всей инициативы "Перекресток мира"", - сказал Марагос, передают армянские СМИ.

Он отметил, что ЕС содействует процессу установления мира в регионе. В Брюсселе считают, что мир близок и, хотя множество деталей еще предстоит уточнить, Европейский союз готов содействовать Армении в этом важном процессе.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчыванской АР.

Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Также главы МИД Армении и Азербайджана парафировали, а позже опубликовали текст будущего мирного соглашения.