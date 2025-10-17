 ЕС готов содействовать «маршруту Трампа» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

ЕС готов содействовать «маршруту Трампа»

First News Media13:15 - Сегодня
ЕС готов содействовать «маршруту Трампа»

Европейский союз готов содействовать "маршруту Трампа" и "Перекрестку мира".

Об этом сказал журналистам посол ЕС в Армении Василис Марагос в ходе визита в Сюникскую область.

"Готовы использовать все наши инструменты и средства не только в рамках проекта "маршрут Трампа", но и в контексте всей инициативы "Перекресток мира"", - сказал Марагос, передают армянские СМИ.

Он отметил, что ЕС содействует процессу установления мира в регионе. В Брюсселе считают, что мир близок и, хотя множество деталей еще предстоит уточнить, Европейский союз готов содействовать Армении в этом важном процессе.
Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчыванской АР.

Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Также главы МИД Армении и Азербайджана парафировали, а позже опубликовали текст будущего мирного соглашения.

Поделиться:
135

Актуально

Точка зрения

Азербайджан выигрывает дипломатическую партию: Париж идет на сближение

Политика

Милли Меджлис утвердил требование водительского удостоверения для управления ...

Политика

Малахет Ибрагимгызы: Каждый предатель государства, включая Рамиза Мехтиева, ...

Футбол

Как Гурбан Гурбанов закрепил азербайджанский футбол на карте Европы - ВИДЕО

В мире

Трамп: Третья мировая война из-за Украины не начнется

ЕС готов содействовать «маршруту Трампа»

В Армении задержан экс-мэр Иджевана и его сын

В Испании сына основателя компании Mango заподозрили в убийстве отца

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Уиткофф и Кушнер посетили митинг в поддержку заложников ХАМАС

Президент Мадагаскара бежал из страны из-за массовых протестов

Азербайджан и Грузия подпишут Протокол о новом пропускном пункте

В Израиле начался суд над Нетаньяху

Последние новости

Трамп: Третья мировая война из-за Украины не начнется

Сегодня, 13:40

Азербайджан выигрывает дипломатическую партию: Париж идет на сближение

Сегодня, 13:32

Начался судебный процесс по уголовному делу блогеров, проживающих за рубежом

Сегодня, 13:25

Ягуб Хушьяр: «Участие бизнесменов из Тебриза в восстановительных работах в Карабахе находится в стадии обсуждения»

Сегодня, 13:20

ЕС готов содействовать «маршруту Трампа»

Сегодня, 13:15

Отец 11 детей скончался в парке - ВИДЕО

Сегодня, 13:12

Правоохранители изъяли почти тонну наркотиков

Сегодня, 13:05

Милли Меджлис утвердил требование водительского удостоверения для управления мопедом

Сегодня, 13:00

Мэр Тебриза: «Обсуждается сотрудничество Баку и Тебриза в формате городов-побратимов»

Сегодня, 12:50

В Армении задержан экс-мэр Иджевана и его сын

Сегодня, 12:45

Надёжный адрес здоровья в Нафталане - Gashalti Health Hotel - ФОТО

Сегодня, 12:40

Должностные лица НПО привлечены к уголовной ответственности за незаконное учреждение и вручение орденов и медалей

Сегодня, 12:35

Малахет Ибрагимгызы: Каждый предатель государства, включая Рамиза Мехтиева, ответит по закону

Сегодня, 12:30

В Баку обсуждают роль молодежи в создании климатоустойчивых и умных городов - ФОТО

Сегодня, 12:20

Полиция задержала участников вооруженного инцидента в Ясамальском районе

Сегодня, 12:15

Нефть подешевела на мировых биржах

Сегодня, 12:00

В Испании сына основателя компании Mango заподозрили в убийстве отца

Сегодня, 11:55

Как Гурбан Гурбанов закрепил азербайджанский футбол на карте Европы - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Закир Гасанов проверил боеготовность подразделений Азербайджанской Армии - ФОТО

Сегодня, 11:45

Birbank Biznes предлагает малым предпринимателям кредиты на выгодных условиях – 10 000 AZN всего за 350 AZN в месяц

Сегодня, 11:40
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10