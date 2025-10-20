Президент «Барселоны» объявил о выходе клуба из футбольной Суперлиги

Испанский футбольный клуб "Барселона" вышел из проекта по проведению Суперлиги.

Об этом журналистам заявил президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

"Причины просты. Мы работали над налаживанием связей между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Суперлигой, поскольку с изменением формата Лиги чемпионов увидели улучшение общей формы турнира, и это означает увеличение доходов на 20%. Мы поддерживали проект Суперлиги, но, увидев позитивную динамику в УЕФА, должны отдать приоритет примирению. Мы также отметили, что многие идеи и принципы, предложенные в рамках Суперлиги, были поняты и приняты УЕФА, за исключением вопроса управления и организации соревнований", - сказал Лапорта.

"Что касается самой турнирной системы, если она нуждается в развитии, ее можно улучшить в рамках Ассоциации европейских клубов, существует также платформа Unify, которую продвигала Суперлига. УЕФА открыт для ее изучения и примет ее, если она окажется эффективной. Мы верим, что соглашение может быть достигнуто, и нам очевидно, что лучшее место для нас - в УЕФА", - добавил он.