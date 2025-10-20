 В WhatsApp появится защита от спама | 1news.az | Новости
В WhatsApp появится защита от спама

09:20 - Сегодня
Разработчики мессенджера WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) активно работают над усилением мер по борьбе со спамом в своей системе.

В рамках этих усилий платформа намерена ограничить объем сообщений, которые пользователи и бизнес-аккаунты могут отправлять контактам, не получив от них обратной связи. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Изначально задуманный как инструмент для личного общения, WhatsApp со временем трансформировался в важную платформу для взаимодействия бизнеса с аудиторией и функционирования сообществ.

В результате этой эволюции пользователи получают значительно больший поток посланий, что усложняет отслеживание действительно важных уведомлений.

В ближайшем будущем все исходящие сообщения, адресованные незнакомым контактам, будут учитываться в рамках нового ежемесячного лимита. Важно отметить, что данное ограничение снимается, как только отправитель получает хотя бы один ответ на свое предыдущее послание. Хотя точные параметры ограничений пока не раскрыты, поскольку компания тестирует различные варианты, мессенджер будет предупреждать пользователей и компании при приближении к установленному порогу. Это должно предотвратить автоматическую блокировку при дальнейшем обмене сообщениями.

По имеющейся информации, это нововведение начнет развертываться в тестовом режиме в нескольких странах в ближайшие недели. Источники указывают, что для большинства обычных пользователей, чье общение редко выходит за рамки личных контактов, это изменение не должно сказаться на привычном удобстве использования.

Новый механизм нацелен прежде всего на пресечение массовых рассылок, осуществляемых некоторыми бизнес-аккаунтами и частными лицами в целях спама.

Источник: Gazeta.ru

