В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
9. Проспект Бабека, в направлении центра;
10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
11. На улице Зарифы Алиевой;
12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
14. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
15. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.