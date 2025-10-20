 В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта - СПИСОК | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта - СПИСОК

First News Media08:50 - Сегодня
В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

9. Проспект Бабека, в направлении центра;

10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

11. На улице Зарифы Алиевой;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

14. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

15. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

Поделиться:
312

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Спорт

Шесть побед азербайджанского дзюдо в Гвадалахаре: олимпийские чемпионы на высоте

Общество

Самолет AZAL, направленный для перевозки пассажиров рейса Санкт-Петербург-Баку, ...

Общество

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

Общество

Цепная авария с тремя Mercedes в Бейлягане - ВИДЕО

Самолет AZAL, направленный для перевозки пассажиров рейса Санкт-Петербург-Баку, прибыл в Баку - ОБНОВЛЕНО

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

От гор до дворцов: как Нахчыван привлекает туристов - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

«Последний колхоз Кавказа»: Телеканал Euronews снял программу о селе Ивановка - ВИДЕО

В Азербайджане вводятся ограничения в связи с пассажироперевозками на такси

Минобороны о задержании начальника Центрального военного санатория - ОБНОВЛЕНО

Подготовлена карта Зангезурского коридора - ФОТО

Последние новости

Шесть побед азербайджанского дзюдо в Гвадалахаре: олимпийские чемпионы на высоте

Сегодня, 15:42

Совет ЕС утвердил запрет на закупки российского газа с 2028 года

Сегодня, 15:27

Правоохранители увезли мэра Гюмри Вардана Гукасяна - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22

Цепная авария с тремя Mercedes в Бейлягане - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:12

Самолет AZAL, направленный для перевозки пассажиров рейса Санкт-Петербург-Баку, прибыл в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:08

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:18

МВД пригрозило делом за сопротивление задержанию мэра Гюмри

Сегодня, 14:13

Армянская церковь: апостольская традиция или историко-идеологическая конструкция?

Сегодня, 14:10

От гор до дворцов: как Нахчыван привлекает туристов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Пассажиры борта AZAL вылетели в Баку после аварийной посадки в Пулково - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:55

Макс Ферстаппен снова на вершине в Остине

Сегодня, 13:50

В Баку из дома украдены золотые украшения и 15 тыс. манатов

Сегодня, 13:45

В Ходжавендском районе сотрудник ANAMA подорвался на мине

Сегодня, 13:40

На нескольких крупных онлайн-платформах произошел сбой

Сегодня, 13:36

Эльмар Мамедъяров отверг всякую связь с Рамизом Мехтиевым после его отставки

Сегодня, 13:14

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

Сегодня, 12:55

Вице-мэр Гюмри призвал жителей к бунту

Сегодня, 12:53

Зеленский подтвердил, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса

Сегодня, 12:50

В Хачмазе застрелен 44-летний мужчина

Сегодня, 12:48
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10