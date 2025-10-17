Опубликованы детали гибели азербайджанца Вугара Гусейнова и его супруги Лилит Исраелян во время теракта в «Крокус Сити Холле»

ВЧК-ОГПУ опубликовал детали гибели азербайджанца Вугара Гусейнова и его супруги Лилит Исраелян во время теракта в «Крокусе Сити Холле».

«Лилит Исраелян, 33 года и Вугар Гусейнов, 40 лет. Оба работали в аэропорту «Внуково». В роковой вечер пара приехала на концерт группы «Пикник», оставив маленького сына у отца. «Они заехали ко мне перед концертом, отдали внука, улыбались, говорили, что наконец выбрались куда-то вдвоем», — рассказал позже мужчина в показаниях. Больше он не видел дочь живой.

Тело Лилит нашли в ночь на 23 марта неподалеку от входа «Касса». Его туда вынесли из зала. Женщина лежала на боку, сумку нашли чуть в стороне. Позже по содержимому и документам установили личность. Согласно судебно-медицинской экспертизе, на теле Исраелян зафиксировано не менее десяти огнестрельных ранений. В том числе сквозной выстрел в голову. Контрольный.

Отец опознал дочь 24 марта среди десятков тел в морге Красногорска. «По волосам и по кольцу».

Позже была восстановлена хронология событий. Вместе с ними были друзья – пара 42-летний Валентин и Светлана Николаенкова. Из них выжила только женщина — мать трех детей. Когда началась атака Вугар и Валентин пытались построить баррикады из столиков — это есть на одном из видео.

В какой-то момент Валентин попытался добежать до одного из стрелков, но тот успел перезарядить автомат и убил его. Вугар пытался прикрыть своим телом жену», - пишет Telegram-канал.