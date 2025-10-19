В Азербайджане предотвращена свадьба 16-летней девушки с-23 летним мужчиной

Сотрудники Гаджигабульского районного управления полиции предотвратили факт раннего брака.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение начальника пресс-службы МВД, полковника-лейтенанта полиции Эльшада Гаджиева, поступившая информация о готовящейся свадьбе между 23-летним мужчиной и девушкой, не достигшей 16 лет, в селе Мейниман района была незамедлительно проверена. В результате принятых мер незаконно организованная свадьба была предотвращена.

Родители молодоженов были вызваны в отдел полиции, с ними проведены профилактические и разъяснительные беседы, разъяснены требования законодательства.

По данному факту в Гаджигабульском районном управлении полиции принимаются меры по привлечению к ответственности.