Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по Газе в ответ на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«В соответствии с директивой политического руководства и после серии значительных ударов в ответ на нарушения со стороны ХАМАС, ЦАХАЛ начал возобновленное обеспечение соблюдения режима прекращения огня», — говорится в публикации.

В заявлении отмечается, что израильская армия продолжит поддерживать соглашение и будет решительно реагировать на любые его нарушения.

Источник: Газета