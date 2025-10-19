 Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе | 1news.az | Новости
Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе

First News Media23:15 - 19 / 10 / 2025
Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по Газе в ответ на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«В соответствии с директивой политического руководства и после серии значительных ударов в ответ на нарушения со стороны ХАМАС, ЦАХАЛ начал возобновленное обеспечение соблюдения режима прекращения огня», — говорится в публикации.

В заявлении отмечается, что израильская армия продолжит поддерживать соглашение и будет решительно реагировать на любые его нарушения.

Источник: Газета

